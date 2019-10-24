Перепись жителей оккупированного Донбасса: появились детали

Луганск (фото - LIGA.net)

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали подробности, как проходила перепись населения во временно оккупированном Донбассе с 1 по 14 октября 2019 года.

По данным пресс-службы ОБСЕ, восемь человек из разных мест в неподконтрольных правительству районах Донецкой области подтвердили наблюдателям, что они участвовали в переписи.

"В двух населенных пунктах люди, по их собственным словам, проводившие опрос, рассказали наблюдателям, что в период с 18 до 24 октября они повторно посетят те дома, жителей которых не было дома и которые раньше не приняли участие в опросе", - отметили в пресс-службе.

Местные жители временно оккупированного Луганска сегодня уточнили LIGA.net, что перепись проводили двумя способами – обход квартир, частных домов и посещение стационарных участков. "Те, кто не хотел открывать двери, могли прийти и ответить на вопросы переписчиков на стационарных участках", - объяснил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что вся информация записывалась со слов жителей. "Никаких документов мы не предъявляли. Кто-то специально вообще не открывал двери, к тому же в городе - много пустых квартир, поэтому соседи при желании рассказывали, кто и где сейчас находится", - добавил он.

По информации LIGA.net, так называемым переписчикам за две недели работы обещали заплатить 10 000 рублей (около – 3750 грн).