Футбольный клуб "Ужгород" попал в аварию: есть пострадавшие, но игру проведут – фото

По словам пресс-службы, ДТП произошло в 100 км от Житомира, где состоится матч

Фото: Instagram

Футбольный клуб "Ужгород" по дороге на запланированный поединок с "Полесьем-2" попал в аварию, в результате чего некоторые члены клуба получили ранения. Несмотря на пострадавших, игру все равно проведут. Об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram.

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По словам пресс-службы, ДТП произошло в 100 км от Житомира, где состоится матч.

Телесные повреждения получили: главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк – их доставили в ближайшую больницу.

Также меньшей тяжести травмы получили физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Пресс-служба отметила, что микроавтобус, в котором ехал руководящий и тренерский состав клуба, предположительно не подлежит ремонту.

"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку", – отметили в сообщении и акцентировали, что хоть и в "достаточно ограниченном составе", но "Ужгород" готовится выйти на поле и "несмотря на проблемы", продемонстрировать свой характер.

Матч между двумя командами состоится в рамках Второй лиги чемпионата Украины по футболу в 11.00 18 августа.

6 августа утром в Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столкнулись трамваи, в результате чего шесть человек были травмированы.

13 августа в Хмельницкой области произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса с детьми – погибли 12-летняя девочка и один из взрослых, сопровождавший группу.

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