Футбольный клуб "Ужгород" попал в аварию: есть пострадавшие, но игру проведут – фото
Футбольный клуб "Ужгород" по дороге на запланированный поединок с "Полесьем-2" попал в аварию, в результате чего некоторые члены клуба получили ранения. Несмотря на пострадавших, игру все равно проведут. Об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram.
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По словам пресс-службы, ДТП произошло в 100 км от Житомира, где состоится матч.
Телесные повреждения получили: главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк – их доставили в ближайшую больницу.
Также меньшей тяжести травмы получили физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов.
Пресс-служба отметила, что микроавтобус, в котором ехал руководящий и тренерский состав клуба, предположительно не подлежит ремонту.
"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку", – отметили в сообщении и акцентировали, что хоть и в "достаточно ограниченном составе", но "Ужгород" готовится выйти на поле и "несмотря на проблемы", продемонстрировать свой характер.
Матч между двумя командами состоится в рамках Второй лиги чемпионата Украины по футболу в 11.00 18 августа.
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