Футбольний клуб "Ужгород" потрапив у аварію: є постраждалі, але гру проведуть – фото

За словами пресслужби, ДТП відбулася за 100 км від Житомира, де відбудеться матч

Фото: Instagram

Футбольний клуб "Ужгород" дорогою на запланований поєдинок з "Поліссям-2" потрапив у аварію, внаслідок чого деякі члени клубу зазнали поранень. Попри це, гру все одно проведуть. Про це повідомила пресслужба команди в Instagram.

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За словами пресслужби, ДТП відбулася за 100 км від Житомира, де відбудеться матч.

Тілесних ушкоджень зазнали: головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк – їх доправили до найближчої лікарні.

Також меншої тяжкості травм зазнали фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Пресслужба зазначила, що мікроавтобус, у якому їхав керівний та тренерський склад клубу, ймовірно, не підлягає ремонту.

"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування", – зазначили в дописі й акцентували, що хоч і в "досить обмеженому складі", але "Ужгород" готується вийти на поле і "попри негаразди, продемонструвати свій характер".

Матч між двома командами відбудеться у межах Другої ліги чемпіонату України з футболу об 11:00 18 серпня.

6 серпня зранку в Києві на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі зіткнулися трамваї, внаслідок чого шестеро людей були травмовані.

13 серпня у Хмельницькій області сталася смертельна аварія за участі пасажирського автобуса з дітьми – загинули 12-річна дівчинка та один із дорослих, який супроводжував групу.

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