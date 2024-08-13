На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми – загинула 12-річна дівчинка та супровідник

Тривають огляд місця аварії та документування її наслідків

Фото: Нацполіція

У Хмельницькій області сталася смертельна аварія за участі пасажирського автобуса з дітьми – загинула 12-річна дівчинка та один із дорослих, який супроводжував групу. Про це повідомив сектор комунікації поліції області.

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За даними слідства, аварія сталася у вівторок, 13 серпня, о 7:45 на автошляху "Житомир-Чернівці" (Н-03) поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської громади.

Нацполіція пише, що автобусом "ЛАЗ Лайнер" з двома водіями перевозили групу з 19 дітей у супроводі двох дорослих із селища Любар Житомирської до села Микуличин Івано-Франківської області.

Попередньо, водій не впорався з керуванням, через що автобус перекинувся – унаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та один дорослий із супровідників, кількість травмованих встановлюється, потерпілих ушпиталили.

На місці працює профільна слідчо-оперативна група. Правоохоронці вирішують щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ними керують.

Максимальне покарання за цією статтею – до десяти років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі тривають огляд місця аварії та документування її наслідків.

6 серпня зранку у Києві на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі зіткнулися трамваї, внаслідок чого шестеро людей були травмовані.

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