На Хмельнитчине перевернулся автобус с детьми – погибла 12-летняя девочка и сопровождающий

Продолжаются осмотр места аварии и документирование ее последствий

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса с детьми – погибла 12-летняя девочка и один из взрослых, сопровождавший группу. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции области.

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По данным следствия, авария произошла во вторник, 13 августа, в 7:45 на автодороге "Житомир-Черновцы" (Н-03) вблизи села Вишнополь Староконстантиновской общины.

Нацполиция пишет, что автобусом "ЛАЗ Лайнер" с двумя водителями перевозили группу из 19 детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской в село Микуличин Ивано-Франковской области.

Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся – в результате ДТП погибла 12-летняя девочка и один взрослый из сопровождавших, количество травмированных устанавливается, пострадавших госпитализировали.

На месте работает профильная следственно-оперативная группа. Правоохранители решают о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляемыми ими.

Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В настоящее время продолжаются осмотр места аварии и документирование ее последствий.

6 августа утром в Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столкнулись трамваи, в результате чего шесть человек были травмированы.

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