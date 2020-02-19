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ГБР: Командир подразделения ВСУ избил подчиненного до смерти

ГБР: Командир подразделения ВСУ избил подчиненного до смерти - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
19.02.2020, 10:50

Военнослужащему грозит от семи до 10 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против командира подразделения одной из воинских частей Вооруженных сил, который, по данным следствия, избил подчиненного до смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что инцидент произошел в июле 2016 года в зоне проведения ООС (на тот момент АТО) в Донецкой области. Командир одного из подразделений якобы применил силу к подчиненному из-за неудовлетворения нарушением воинской дисциплины. Тот умер от полученных травм в госпитале.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

  • 3 февраля сообщалось, что ГБР начало расследовать избиение осужденного другими осужденными якобы при содействии охраны в Одесском следственном изоляторе, что привело к его гибели.
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ВСУ избиение гбр
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