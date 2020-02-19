ГБР: Командир подразделения ВСУ избил подчиненного до смерти

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против командира подразделения одной из воинских частей Вооруженных сил, который, по данным следствия, избил подчиненного до смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что инцидент произошел в июле 2016 года в зоне проведения ООС (на тот момент АТО) в Донецкой области. Командир одного из подразделений якобы применил силу к подчиненному из-за неудовлетворения нарушением воинской дисциплины. Тот умер от полученных травм в госпитале.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.