ГБР: Сотрудник СБУ превысил скорость и сбил насмерть двух человек

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Оперуполномоченный СБУ за рулем автомобиля в Хмельницкой области превысил скорость и сбил двух человек, оба погибли. Об этом сообщает Госбюро расследований.

25 декабря около 20:00 сотрудник СБУ за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте, оба погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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