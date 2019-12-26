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ГБР: Сотрудник СБУ превысил скорость и сбил насмерть двух человек

ГБР: Сотрудник СБУ превысил скорость и сбил насмерть двух человек - Фото
Фото: ГБР
26.12.2019, 18:49

Оперуполномоченному СБУ грозит от пяти до десяти лет

Оперуполномоченный СБУ за рулем автомобиля в Хмельницкой области превысил скорость и сбил двух человек, оба погибли. Об этом сообщает Госбюро расследований.

25 декабря около 20:00 сотрудник СБУ за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте, оба погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

  • 12 декабря начальник одного из отделов Управления госохраны на автомобиле в Киеве задавил женщину.
  • 21 декабря около 17:00 в Киеве водитель на Chevrolet сбил насмерть двух велосипедистов.

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