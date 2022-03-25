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Генштаб: морги во временно оккупированном Луганске переполнены

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 18:52
Генштаб: морги во временно оккупированном Луганске переполнены - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал оперативные данные по состоянию на 18:00 25 марта:

В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий. В отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины. Безрезультатно.

Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи.

На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию российской федерации. С целью устрашения местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи.

Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов в связи с тем, что местные морги перегружены.

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