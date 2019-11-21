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ГУР: Боевики проводят артиллерийские учения в районе разведения

ГУР: Боевики проводят артиллерийские учения в районе разведения - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
21.11.2019, 14:13

По данным украинской разведки, боевики скрыто перемещают на новые позиции военную технику

Террористы увеличили интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, боевики в темное время суток скрыто перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения.

"При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу", - отмечается в сообщении.

  • 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.
  • 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4.
  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.
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