ГУР: Боевики проводят артиллерийские учения в районе разведения

Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Террористы увеличили интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, боевики в темное время суток скрыто перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения.

"При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу", - отмечается в сообщении.