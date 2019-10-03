Хотели заработать на хасидах. Кого на взятке задержала СБУ - фото

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники СБУ установили, что должностные лица требовали от иностранца $400 за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош а-Шана в Умани. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали руководителя и старшего инспектора одного из коммунальных предприятий Умани во время получения взятки вблизи рабочего места.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.