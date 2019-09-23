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Из тюрьмы под Николаевом сбежал убийца – фото

Из тюрьмы под Николаевом сбежал убийца – фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
23.09.2019, 15:17

Правоохранители просят сообщать информацию о беглеце сотрудникам Вознесенского отдела полиции

22 сентября из Вознесенской колонии №72 Николаевской области сбежал заключенный Касап Владимир Викторович, осужденный ранее к восьми годам заключения за умышленное убийство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Особые приметы: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Возраст – 35 лет. Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Сбежавший Касап Владимир Викторович (фото - отдел коммуникации полиции Николаевской области)

В области проводится спецоперация по поиску беглеца. Правоохранители просят предоставлять информацию о нем в Вознесенский отдел полиции.

По факту побега открыто уголовное производство по ст. 393 УКУ (побег из места лишения свободы или из-под стражи). 

Владимиру Касапу помимо отбывания предыдущего срока грозит новое наказание - от трех до пяти лет лишения свободы.

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Николаев тюрьма николаевская область колония побег убийца вознесенск касап
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