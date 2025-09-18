Из-за ночного обстрела Полтавской области задерживаются пассажирские поезда
В ночь на 18 сентября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе, из-за чего задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом сообщили исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут и Укрзалізниця.
В области возникли пожары, они локализованы. Один человек травмирован.
Также Укрзалізниця сообщила о временном обесточивании нескольких участков в регионе. Привлечены резервные тепловозы.
В пределах трех часов задерживаются несколько пассажирских поездов:
→ №102 Херсон – Краматорск;
→ №63/111 Харьков, Изюм – Львов;
→ №64/112 Львов – Харьков, Изюм;
→ 791 Кременчуг – Киев.
По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано – поезда (в том числе и пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом.
- Прошлой ночью, с 16 на 17 сентября, Россия ударила по подстанциям Укрзалізниці, из-за чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили.
