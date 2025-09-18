Из-за ночного обстрела Полтавской области задерживаются пассажирские поезда

В Полтавской области из-за очередной российской атаки возникли пожары и частичное обесточивание. В пределах трех часов задерживаются некоторые поезда

Иллюстративное фото: ЕРА

В ночь на 18 сентября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе, из-за чего задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом сообщили исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут и Укрзалізниця.

В области возникли пожары, они локализованы. Один человек травмирован.

Также Укрзалізниця сообщила о временном обесточивании нескольких участков в регионе. Привлечены резервные тепловозы.

В пределах трех часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

→ №102 Херсон – Краматорск;

→ №63/111 Харьков, Изюм – Львов;

→ №64/112 Львов – Харьков, Изюм;

→ 791 Кременчуг – Киев.

По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано – поезда (в том числе и пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом.