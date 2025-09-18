Через нічний обстріл Полтавщини затримуються пасажирські потяги

На Полтавщині внаслідок чергової російської атаки виникли пожежі й часткове знеструмлення. У межах трьох годин затримуються деякі поїзди

Ілюстративне фото: ЕРА

У ніч проти 18 вересня Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Миргородському районі, через що затримуються чотири пасажирські поїзди. Про це повідомили виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут і Укрзалізниця.

В області виникли пожежі, їх локалізовано. Одна людина травмована.

Також Укрзалізниця повідомила про тимчасове знеструмлення декількох дільниць у регіоні. Залучено резервні тепловози.

У межах трьох годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

→ №102 Херсон – Краматорськ;

→ №63/111 Харків, Ізюм – Львів;

→ №64/112 Львів – Харків, Ізюм;

→ 791 Кременчук – Київ.

Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (зокрема і приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом.