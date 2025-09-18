Через нічний обстріл Полтавщини затримуються пасажирські потяги
У ніч проти 18 вересня Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Миргородському районі, через що затримуються чотири пасажирські поїзди. Про це повідомили виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут і Укрзалізниця.
В області виникли пожежі, їх локалізовано. Одна людина травмована.
Також Укрзалізниця повідомила про тимчасове знеструмлення декількох дільниць у регіоні. Залучено резервні тепловози.
У межах трьох годин затримуються декілька пасажирських поїздів:
→ №102 Херсон – Краматорськ;
→ №63/111 Харків, Ізюм – Львів;
→ №64/112 Львів – Харків, Ізюм;
→ 791 Кременчук – Київ.
Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (зокрема і приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом.
- Минулої ночі, з 16 на 17 вересня, Росія вдарила по підстанціях Укрзалізниці, через що понад 20 потягів затримувались, а деякі рейси скасували.
