Избиение офицера ТЦК в Ворохте: участникам грозит до четырех лет тюрьмы

Самому молодому из участников избиения – 20 лет

Иллюстративное фото: Depositphotos

Правоохранители объявили о подозрении четырем жителям Ворохты в Ивано-Франковской области. Мужчины избили военнослужащего ТЦК и повредили его автомобиль из-за установки блокпоста, который "отпугивал туристов". Об этом сообщили в полиции области и прокуратуре.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Правоохранители подозревают четверых в совершении хулиганства группой лиц. Самому молодому из них – 20 лет.

За это правонарушение грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Вскоре суд будет избирать мужчинам меры пресечения.

Прокуроры отметили, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам.

У военного Верховинского районного ТЦК и СП, избитого жителями Ворохты, медики диагностировали химический ожог и ушибы лица.

4 июля в сети распространили видео, на котором видно, как люди в штатском ссорятся с мужчинами в форме. В определенный момент люди перекрыли дорогу автомобилю, за рулем которого находился человек в военной форме, и начали бить по транспортному средству ногами и руками, а затем вытолкали авто на обочину.

В Ивано-Франковском ТЦК заявили, что на въезде в Ворохту стоял блокпост, на котором проверяли документы военнообязанных. Однако местные жители заявили, что из-за этого в поселок не едут туристы.

В военкомате подчеркнули: на курорт не едут только те мужчины, которые пытаются избежать своего конституционного долга, и подчеркнули, что и дальше будут проверять документы всех военнообязанных приезжих.

Читайте также: В Одессе водитель травмировал офицера ТЦК. Военные говорят, что контролируют ситуацию – видео