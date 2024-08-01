Побиття офіцера ТЦК у Ворохті: учасникам загрожує до чотирьох років тюрми

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Правоохоронці оголосили про підозру чотирьом жителям Ворохти в Івано-Франківській області. Чоловіки побили військовослужбовця ТЦК і пошкодили його автомобіль через встановлення блокпоста, який "відлякував туристів". Про це повідомили в поліції області та прокуратурі.

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Правоохоронці підозрюють чотирьох у вчиненні хуліганства групою осіб. Наймолодшому з них – 20 років.

За це правопорушення загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Невдовзі суд обиратиме чоловікам запобіжні заходи.

Прокурори наголосили, що наразі розв’язується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам.

У військового Верховинського районного ТЦК та СП, якого побили жителі Ворохти, медики діагностували хімічний опік і забої обличчя.

4 липня у мережі поширили відео, на якому видно, як люди у цивільному сваряться з чоловіками у формі. У певний момент люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами й руками, а потім виштовхали авто на узбіччя.

В Івано-Франківському ТЦК заявили, що на в’їзді до Ворохти стояв блокпост, на якому перевіряли документи військовозобов’язаних. Проте місцеві жителі заявили, що через це до селища не їдуть туристи.

У військкоматі наголосили: на курорт не їдуть лише ті чоловіки, які намагаються уникнути свого конституційного обов’язку, і наголосили, що й надалі перевірятимуть документи усіх військовозобов’язаних приїжджих.

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