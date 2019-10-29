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Избивал, выселял горожан. В Одессе суд отправил в СИЗО коллектора

Избивал, выселял горожан. В Одессе суд отправил в СИЗО коллектора - Фото
Фото: od.gp.gov.ua
29.10.2019, 11:26

В прокуратуре отметили, что двое жителей Одессы противоправно выселяли из домов семьи, которые имели долги

В Одесской области по ходатайству прокуратуры взяли под стражу одного из коллекторов, который противоправно выселял из квартир целые семьи. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3, суд взял под стражу без права на залог одного из фигурантов избиения и незаконного выселения из жилья одесситов (ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 162 УК).

Ходатайство об избрании меры пресечения второму фигуранту в ближайшее время рассмотрит суд.

"Установлено, что за вознаграждение двое жителей Одессы в сговоре с другими дельцами силой, противоправно выселяли из домов семьи, имевшие долги перед третьими лицами. На счету "коллекторов" преступление против семьи из четырех жителей квартиры в переулке Ониловой", - уточнили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, они выбили дверь, с угрозами вытолкали двух жителей квартиры с маленьким ребенком, женщину повалили на пол, избили и вынесли из квартиры.

Оперативники добавили, что в августе этого года, мужчины попали через окно в квартиру по проспекту Гагарина, с угрозами и применением насилия выселили 82-летнюю владелицу дома.

  • 20 февраля сообщалось, что в Киеве полковник полиции, вышедший на пенсию, вместе с сообщниками предоставлял конфиденциальную информацию коллекторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям

 

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