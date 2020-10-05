Жителей Ужгорода предупредили о проверке документов и ограничении движения транспорта

Местных жителей Ужгорода СБУ просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам из-за проведения антитеррористических учений

В Ужгороде 9 октября пройдут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

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Подразделения будут отрабатывать мероприятия по пресечению условного террористического акта в Закарпатском апелляционном суде.

По данным СБУ, учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

"Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей", – отметили в пресс-службе.

Возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах Братьев Бращайкив, Александра Довженко, Ивана Крылова, Юлия Ставровского-Попрадова (бывшая Маяковского), Небесной Сотни, Ференца Ракоци, набережной Независимости.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

24 сентября Антитеррористический центр при управлении Службы безопасности в Львовской области провел масштабные тактико-специальные учения на военных объектах.

Арина Толина

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