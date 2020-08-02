"Как морские звезды". Житель Мукачево нашел в лесу грибы необычной формы - фото

Фотографии находок мужчина разместил в Facebook, попросив помощи в "опознании" невиданных грибов

Житель Мукачево Олег Григорьев нашел в лесу возле села Верхняя Вызница грибы, внешне напоминающие морские звезды. По его словам, такие грибы он видит впервые за 20 лет походов в этот лес. Фото необычных грибов мужчина разместил на своей странице в Facebook.

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"После дождя весь лес, как морское дно - в красных звездах", - подписал фотографии грибник, попросив помочь определить их вид.

Как выяснилось позже, эти грибы относятся к виду Clathrus archeri Dring из семьи радужных. В народе их также называют "пальцами дьявола". Распространены они больше в Тасмании и материковой Австралии, но изредка встречаются и на Закарпатье в Украине.

В нашей стране такие грибы считаются редкими и занесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид. С большей долей вероятности найти их можно во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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Дарья Мостовая

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