Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. Глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Святогорской лавре

Карантин. Глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Святогорской лавре - Фото
Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)
24.04.2020, 07:42

По словам главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, всего на богослужении в Святогорской лавре было 350 человек, их личности установлены

Все лица, которые находились на Пасхальной службе в Святогорской лавре во время общенационального карантина, установлены: они пройдут экспресс-тесты на коронавирусную болезнь COVID-19.  Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на богослужении находились всего 350 человек.

"Зарегистрировано уголовное производство. Лица установлены, все, кто находится там. Их данные, в том числе и настоятель Лавры дал согласие на то, чтобы они предоставили свои данные для дальнейшей отработки и проведения экспресс-тестов, в случае необходимости ПЦР-тестирования", - отметил Кириленко.

Читайте также: Глава Минздрава: Рекордная заболеваемость COVID-19 – из-за нарушений на Пасху

По его словам, известно и установлено, что состояние здоровья людей до Пасхального богослужения было удовлетворительное, поскольку они там находились постоянно, не покидали Святогорск.

Кириленко уточнил, что на этом богослужении были люди преимущественно одного круга - священнослужители, переселенцы из временно оккупированных территорий, которые живут на территории лавры, жители Святогорска, те, кто постоянно посещает церковные службы.

Глава Донецкой ОГА добавил, что массового паломничества из других регионов не было.

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Донецкая ОГА карантин пасха Павел Кириленко коронавирус COVID-19 святогорская лавра
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 