Карантин. Глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Святогорской лавре

Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)

Все лица, которые находились на Пасхальной службе в Святогорской лавре во время общенационального карантина, установлены: они пройдут экспресс-тесты на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на богослужении находились всего 350 человек.

"Зарегистрировано уголовное производство. Лица установлены, все, кто находится там. Их данные, в том числе и настоятель Лавры дал согласие на то, чтобы они предоставили свои данные для дальнейшей отработки и проведения экспресс-тестов, в случае необходимости ПЦР-тестирования", - отметил Кириленко.

Читайте также: Глава Минздрава: Рекордная заболеваемость COVID-19 – из-за нарушений на Пасху

По его словам, известно и установлено, что состояние здоровья людей до Пасхального богослужения было удовлетворительное, поскольку они там находились постоянно, не покидали Святогорск.

Кириленко уточнил, что на этом богослужении были люди преимущественно одного круга - священнослужители, переселенцы из временно оккупированных территорий, которые живут на территории лавры, жители Святогорска, те, кто постоянно посещает церковные службы.

Глава Донецкой ОГА добавил, что массового паломничества из других регионов не было.