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Карантин. Пассажиров парома из Грузии отправили на обсервацию: фото

Карантин. Пассажиров парома из Грузии отправили на обсервацию: фото - Фото
Фото: dumskaya.net
01.04.2020, 14:17

15 пассажиров парома будут находиться в обсервации на базе отдыха под Одессой

14 граждан Украины и одного иностранца, которые прибыли в Черноморск Одесской области на пароме из Грузии, отправили на обсервацию. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает Думская.

По его словам, специалисты лабораторного центра осмотрели пассажиров. Симптомов заболевания у них нет. Все они подлежат обязательной 14-дневной обсервации.

Полиция и спасатели в Черноморске: фото

Фото: dumskaya.net

Ее организовали на новой базе отдыха под Одессой.

Люди не сопротивлялись и спокойно сели в автобусы, которые отвезли их к месту временного проживания. Там их встретили эпидемиологи и главный санврач региона.  

Вещи пассажиров: фото

Фото: dumskaya.net

Проживание и питание прибывших будет бесплатным, за их состоянием будут постоянно наблюдать медики. Охрану обеспечит полиция и Нацгвардия.

Название и адрес базы отдыха держат в секрете.

  • 31 марта сообщалось, что в Украину после закрытия границ из-за коронавируса COVID-19 хотят вернуться  11 015 граждан.

Читайте также: Аваков: МВД не даст разрешение на прилет чартеров, если не будет 100% обсервации

Арина Толина
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