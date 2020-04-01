Карантин. Пассажиров парома из Грузии отправили на обсервацию: фото

Фото: dumskaya.net

14 граждан Украины и одного иностранца, которые прибыли в Черноморск Одесской области на пароме из Грузии, отправили на обсервацию. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает Думская.

По его словам, специалисты лабораторного центра осмотрели пассажиров. Симптомов заболевания у них нет. Все они подлежат обязательной 14-дневной обсервации.

Фото: dumskaya.net

Ее организовали на новой базе отдыха под Одессой.

Люди не сопротивлялись и спокойно сели в автобусы, которые отвезли их к месту временного проживания. Там их встретили эпидемиологи и главный санврач региона.

Фото: dumskaya.net

Проживание и питание прибывших будет бесплатным, за их состоянием будут постоянно наблюдать медики. Охрану обеспечит полиция и Нацгвардия.

Название и адрес базы отдыха держат в секрете.

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