Карантин. В Черновцах планируют подать в суд на Кабмин за попадание города в красную зону

Местные власти решили оспорить действия правительства по внесению Черновцов в красную карантинную зону

Городской совет Черновцов планирует подать иск к Кабинету Министров с требованием отменить установление в городе красной карантинной зоны. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета города.

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Сегодня жители Черновцов собрались на митинг под стенами местной администрации, требуя от властей открыть детские сады и школы.

В ответ на требования секретарь горсовета Василий Продан заявил, что сейчас необходимо защитить директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. "Они действительно боятся штрафов: 17 тысяч или 34 тысячи. Поэтому я думаю, нам всем обязательно нужно их поддержать", — отметил он.

Продан добавил, что Черновицкий горсовет планирует обжаловать действия правительства, которыми город был отнесен в "красную" зону, а в эту пятницу — принять решение об открытии школ и детских садов.

4 августа Львов отказался вводить ограничения оранжевой зоны карантина.

7 сентября карантинные ограничения красной зоны отказались соблюдать в Тернополе и приняли свое решение, которым признали постановление Кабмина незаконным.

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Дарья Мостовая

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