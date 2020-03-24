Карантин. В Днепре в общественный транспорт будут пускать по спецбилетам

Фото: facebook.com/ivan.vasyuchkov

Городские власти Днепра решили временно прекратить обслуживание всех городских маршрутов общественного транспорта в обычном режиме движения с 0:00 часов 26 марта. Об этом сообщил в Facebook заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской горсовета Иван Васючков.

Отмечается, что для перевозки работников критически важной инфраструктуры будут организованы специальные маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.

Для проезда пассажир должен будет предъявить специальный билет, удостоверение личности и иметь при себе средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Уточняется, что с 26 марта специальными перевозками смогут воспользоваться: медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, МЧС, электросетей, сотрудники продуктовых магазинов, почтовых служб и служб связи, банковские работники, работники складов продовольствия, пищевой промышленности, фармацевтических компаний, сферы сферы транспорта (авто-, электро-, ж/д предприятий), АЗС, социальных служб, сотрудники районных, городских и областных администраций.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

С 23 марта общественный транспорт перестал работать в Киеве.

Читайте также: Карантин. В Киеве пытались продавать спецбилеты на транспорт – полиция