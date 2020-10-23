Карантин. В Минздраве объяснили, когда Тернополь может выйти из красной зоны
23.10.2020, 13:13
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Тернопольской области за минувшие сутки выявили 330 человек больных COVID-19
Тернополь сможет выйти из красной карантинной зоны через неделю. Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"При условии сохранения положительной динамики город Тернополь сможет выйти из красной зоны уже через неделю", – отметил Степанов.
В Тернопольской области за минувшие сутки выявили 330 человек больных коронавирусом.
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