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Карантин. В Сумах расширили перечень тех, кто может пользоваться транспортом

Карантин. В Сумах расширили перечень тех, кто может пользоваться транспортом - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
22.04.2020, 11:26

В мэрии уточнили, что изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры

В Сумах расширили перечень лиц, которые могут пользоваться городским общественным транспортом во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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По данным горсовета, к указанным ранее категориям добавили:

  • опекунов (попечителей) над совершеннолетними недееспособными лицами при предъявлении удостоверения опекуна (попечителя);
  • лиц, которые предоставляют социальные услуги и лиц, осуществляющих надзор за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80 лет (на основании справок о получении в департаменте социальной защиты населения таких компенсационных выплат).

 Также изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры.

Одним из документов, что дает право на проезд в общественном транспорте в период карантина, является справка, в которой указаны фамилия, имя и отчество пассажира, место его работы, фамилия руководителя (справка должна быть заверена подписью руководителя и печатью органа , который ее выдал). Раньше это была справка установленного образца.

"Для физических лиц-предпринимателей в случае отсутствия печати на обратной стороне справки размещается копия выписки из Единого государственного реестра по указанному физлицу-предпринимателю", - уточняется в сообщении.

По данным Минздрава, на утро 22 апреля в Сумской области заболели COVID-19 86 человек, двое - за минувшие сутки.

  • 6 марта в Сумах ограничили проведение массовых мероприятий для того, чтобы не допустить распространения в городе коронавирусной инфекции.
  • 22 апреля сообщалось, транспорт в Украине будут запускать поэтапно в рамках плана выхода из карантина.
Арина Толина
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