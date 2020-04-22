Карантин. В Сумах расширили перечень тех, кто может пользоваться транспортом

В Сумах расширили перечень лиц, которые могут пользоваться городским общественным транспортом во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
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По данным горсовета, к указанным ранее категориям добавили:
Также изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры.
Одним из документов, что дает право на проезд в общественном транспорте в период карантина, является справка, в которой указаны фамилия, имя и отчество пассажира, место его работы, фамилия руководителя (справка должна быть заверена подписью руководителя и печатью органа , который ее выдал). Раньше это была справка установленного образца.
"Для физических лиц-предпринимателей в случае отсутствия печати на обратной стороне справки размещается копия выписки из Единого государственного реестра по указанному физлицу-предпринимателю", - уточняется в сообщении.
По данным Минздрава, на утро 22 апреля в Сумской области заболели COVID-19 86 человек, двое - за минувшие сутки.