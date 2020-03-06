Коронавирус. В Сумах ограничили массовые мероприятия

В Сумах ограничили проведение массовых мероприятий для того, чтобы не допустить распространения в городе коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.
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Ограничения коснутся культурных и спортивных мероприятий, а также совещаний, конференций и заседаний с большим количеством участников. Будут введены ограничения и на посещение госпитализированых в стационарных отделениях лечебно-профилактических учреждений. Горожанам рекомендует избегать скоплений людей.
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Действовать меры будут до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Все подразделения горсовета переведены в режим повышенной готовности переведены. Власти объявили о дезинфекции транспорта и образовательных учреждений. Для госпитализации больных с подозрением на коронавирус подготовили больницу №4, медики прошли специальное обучение по работе с такими пациентами.
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