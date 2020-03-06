Коронавирус. В Сумах ограничили массовые мероприятия

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В Сумах ограничили проведение массовых мероприятий для того, чтобы не допустить распространения в городе коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

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Ограничения коснутся культурных и спортивных мероприятий, а также совещаний, конференций и заседаний с большим количеством участников. Будут введены ограничения и на посещение госпитализированых в стационарных отделениях лечебно-профилактических учреждений. Горожанам рекомендует избегать скоплений людей.

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Действовать меры будут до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Все подразделения горсовета переведены в режим повышенной готовности переведены. Власти объявили о дезинфекции транспорта и образовательных учреждений. Для госпитализации больных с подозрением на коронавирус подготовили больницу №4, медики прошли специальное обучение по работе с такими пациентами.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

5 марта глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в области вводят карантин в детских садах, школах и высших учебных заведениях в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

5 марта главный санврач Виктор Ляшко анонсировал введение ограничений на массовые мероприятия.

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