Коронавирус. Мэр Черновцов рассказал о карантине: подробности

Алексей Каспрук (Фото: promin.cv.ua)

В Черновцах из-за угрозы возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во всех учебных заведениях, кроме детских садов, приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно. Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

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"Решение о продлении ограничительных мер будет приниматься ближе к 22 числу в зависимости от эпидемиологической ситуации", - отметил мэр.

Что касается детсадов, то им рекомендовали приостановить работу. По словам мэра, у родителей могут возникнуть серьезные проблемы с тем, где оставить ребенка.

"Поэтому этот вопрос открыт. Решение о приостановлении воспитательного процесса должны принимать администрации совместно с родительскими комитетами детсадов в ближайшее время", - сообщил Каспрук.

По его словам, есть статистика, что в некоторых детсадах города отсутствуют более 60% детей, поскольку некоторые родители, которые имеют возможность оставить ребенка дома, решили не рисковать.

Каспрук уточнил, что прямая норма закона предусматривает только то, что работодатель обязан предоставить родителям неоплачиваемый отпуск за свой счет на срок карантина. "Поэтому, как вариант, это может быть получение дней за счет ежегодного отпуска. Кроме того, работодатель может определять отдельный режим работы таких родителей", - отметил он.

Мэр рассказал, что отдельный вопрос, который в течение нескольких дней должен быть решен, - это подготовка выпускников школ к ЗНО.

"Прорабатываем варианты, чтобы для них были созданы условия, чтобы этот процесс не срывать", - добавил Каспрук.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 4 марта зафиксировано 93 158 случаев заболевания, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

5 марта глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что В Черновицкой области вводят карантин в детских садах, школах и высших учебных заведениях в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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