Коронавирус. В Черновицкой области вводят карантин - ОГА

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В Черновицкой области вводят карантин в детских садах, школах и высших учебных заведениях в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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"Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области", - отметил Осачук.

Он уточнил, что образовательные учреждения рассматривают возможность дистанционной работы. О сроках окончания карантина пока не сообщили.

Глава Черновицкой ОГА рассказал об ограничении массовых мероприятий в регионе.

"По рекомендации украинского правительства мы вводим ограничение мероприятий с большим скоплением людей", - сказал он, уточнив, что концерты, которые были ранее запланированы пока будут перенесены.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса На утро 4 марта зафиксировано 93 158 случаев заболевания, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек.

COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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