Коронавирус. В Черновицкой области вводят карантин - ОГА

В Черновицкой области вводят карантин в детских садах, школах и высших учебных заведениях в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
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"Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области", - отметил Осачук.
Он уточнил, что образовательные учреждения рассматривают возможность дистанционной работы. О сроках окончания карантина пока не сообщили.
Глава Черновицкой ОГА рассказал об ограничении массовых мероприятий в регионе.
"По рекомендации украинского правительства мы вводим ограничение мероприятий с большим скоплением людей", - сказал он, уточнив, что концерты, которые были ранее запланированы пока будут перенесены.
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