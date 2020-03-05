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Коронавирус. В Черновицкой области вводят карантин - ОГА

Коронавирус. В Черновицкой области вводят карантин - ОГА - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
05.03.2020, 14:30

В Черновицкой облгосадминистрации отметили, что отменены все концерты, а в школах и вузах приостанавливают занятия

В Черновицкой области вводят карантин в детских садах, школах и высших учебных заведениях в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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"Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области", - отметил Осачук.

Он уточнил, что образовательные учреждения  рассматривают возможность дистанционной работы. О сроках окончания карантина пока не сообщили.

Глава Черновицкой ОГА рассказал об ограничении массовых мероприятий в регионе.

"По рекомендации украинского правительства мы вводим ограничение мероприятий с большим скоплением людей", - сказал он, уточнив, что концерты, которые были ранее запланированы пока будут перенесены.

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Читайте также: Коронавирус. Минздрав объяснил, при каких условиях могут ввести карантин

Арина Толина
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