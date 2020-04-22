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Карантин. Премьер Шмыгаль заявил, что транспорт будут запускать поэтапно

Карантин. Премьер Шмыгаль заявил, что транспорт будут запускать поэтапно - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Mykola Tys/ЕРА)
22.04.2020, 08:53

Сначала - облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции, говорит премьер Шмыгаль

В рамках плана выхода из карантина транспорт в Украине будут запускать поэтапно. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Отвечая на вопрос, есть ли основательный план по ориентировочной дате запуска транспорта, Шмыгаль сказал: "Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции".

По его словам, после этого перейдут к междугородним, а потом – к межобластным сообщениям.

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"И, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок  или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать", - подчеркнул Шмыгаль.

  • 21 апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ослаблять карантин на транспорте начнут с пригородных электричек, однако там, как и во всех видах транспорта, будут действовать ограничения.
  • 21 апреля сообщалось, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер.
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Арина Толина
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