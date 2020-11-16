Карантин выходного дня. Полиция открыла дело против горисполкома Ивано-Франковска

В полиции считают, что решение горисполкома Ивано-Франковска объявить субботу и воскресенье рабочими днями противоречит постановлению Кабмина

В Ивано-Франковске полиция открыла уголовное дело из-за решения исполнительного комитета города, которым суббота и воскресенье были объявлены выходными днями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции заявили, что по решению Кабмина на всей территории Ивано-Франковской области 14 и 15 ноября действовал карантин выходного дня, и решение исполкома Ивано-Франковска противоречит постановлению правительства.

Уголовное дело открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм для предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений.

За выходные, сообщают в полиции, в Ивано-Франковской области были составлены 32 протокола о нарушении карантина.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

В нескольких городах местные власти отказались вводить карантин выходного дня.

Денис Юдин

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