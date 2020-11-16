Карантин выходного дня. Полиция открыла дело против горисполкома Ивано-Франковска
В полиции считают, что решение горисполкома Ивано-Франковска объявить субботу и воскресенье рабочими днями противоречит постановлению Кабмина
В Ивано-Франковске полиция открыла уголовное дело из-за решения исполнительного комитета города, которым суббота и воскресенье были объявлены выходными днями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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В полиции заявили, что по решению Кабмина на всей территории Ивано-Франковской области 14 и 15 ноября действовал карантин выходного дня, и решение исполкома Ивано-Франковска противоречит постановлению правительства.
Уголовное дело открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм для предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений.
За выходные, сообщают в полиции, в Ивано-Франковской области были составлены 32 протокола о нарушении карантина.
- 11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.
- Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.
- В нескольких городах местные власти отказались вводить карантин выходного дня.
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