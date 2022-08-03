Ким литературно призвал оккупантов сдаваться в плен: Никто вас убивать не будет – видео

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал российских оккупантов не бояться и сдаваться в плен: Украина позаботится о тех, кто сложит оружие, и обменяет их на украинских военнопленных. Призыв он разместил у себя в Telegram.

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Демонстративная жестокость оккупантов, которая просачивается в СМИ и соцсети, – то, как они обстреливают больницы, остановки общественного транспорта и прочее, – это все делается врагом, говорит Ким, чтобы украинцы их ненавидели, и чтобы их военные не сдавались в плен, боялись, что их там расстреляют.

Украинцы оккупантов "и так ненавидят", заверил Ким, "но делают это адресно".

"Мы всех установим, и понесут ответственность те, кто отдает приказы, нажимает на кнопку, стреляет и так далее. А русские, что в окопах сидят – вы не бойтесь, сдавайтесь, мы не нарушаем конвенции. Мы вас будем менять на наших ребят: нам очень много нужно вызволять из плена. Потому – не сс*те, сдавайтесь. Никто вас убивать не будет, мы вас аккуратненько поменяем", – призвал Ким.

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Помимо этого, по его словам, есть еще две мысли, которые россияне пытаются заронить в умы украинцев – что "власть не работает": "Ботами закидывают возмущения, часть людей поддерживают в виду своей усталости".

Второй нарратив оккупантов для "брожения умов", добавил глава НикОВА, – это "катастрофа! Все уничтожается! Николаев – второй Мариуполь! Давайте садиться договариваться с русскими".

"Это тоже – мимо. Мы все это понимаем – не работает. Мы стойкие", – подытожил Ким.

18 июля Ким пообещал по $100 каждому, кто наведет на наводчика российского огня.

27 июля в Николаевскую область вернулся генерал Марченко: Ким рассказал, какие у него задачи.

2 августа он заявил, что обязательную эвакуацию, как на Донбассе, власти области не планируют, несмотря на обстрелы. Говорит, ВСУ продвигаются.

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Евгений Пилипенко

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