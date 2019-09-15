Контрабанда янтаря. В Польше задержали "спецагентов" из Украины

Иллюстративное фото: pixabay

14 сентября в Польше по делу о незаконной контрабанде янтаря были задержаны шестеро человек, двое из которых украинцы. Об этом сообщает Центральное антикоррупционное бюро Польши.

Украинцы утверждают, что являются сотрудниками спецслужб. Каких именно – не уточняется.

"В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

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Фото с места проведения спецоперации (Фото - ZYCIE.PL)

По информации Zaxid.net, задержание прошло в одно из ресторанов. При этом правоохранители применяли светошумовые гранаты. У входа в ресторан были замечены автомобили с ровненскими номерами (серия ВК).

Сообщается, что дело связано с нелегальными поставками янтаря в крупных количествах. Материалы дела будут направлены в Национальную прокуратуру.

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материалы будут направлены в Национальную прокуратуруИсточник: https://censor.net.ua/n3148500