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Контрабанда янтаря. В Польше задержали "спецагентов" из Украины

Контрабанда янтаря. В Польше задержали "спецагентов" из Украины - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
15.09.2019, 13:02

Задержанные украинцы утверждают, что являются сотрудниками спецслужб

14 сентября в Польше по делу о незаконной контрабанде янтаря были задержаны шестеро человек, двое из которых украинцы. Об этом сообщает Центральное антикоррупционное бюро Польши.

Украинцы утверждают, что являются сотрудниками спецслужб. Каких именно – не уточняется.

"В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

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Фото с места проведения спецоперации (Фото - ZYCIE.PL)

По информации Zaxid.net, задержание прошло в одно из ресторанов. При этом правоохранители применяли светошумовые гранаты. У входа в ресторан были замечены автомобили с ровненскими номерами (серия ВК).

Сообщается, что дело связано с нелегальными поставками янтаря в крупных количествах. Материалы дела будут направлены в Национальную прокуратуру.

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материалы будут направлены в Национальную прокуратуруИсточник: https://censor.net.ua/n3148500

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