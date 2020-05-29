Коронавирус. Еще в трех областях смягчат карантин - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Луганской, Волынской и Закарпатской областях ослабят карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Пока Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области остаются с ограничениями.

Всего в Луганской области заболели 46 человек, Волынской - 863, Закарпатской - 1147.

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С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - более 2500.

Более 1000 пациентов зарегистрировано в семи областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Харьковской.

На утро 29 мая в мире зафиксировали 5 900 907 инфицированных коронавирусом и 361 304 умерших от него, 2 577 250 человек выздоровели.

В случае второй волны коронавируса в Украине будет применяться не карантин, а другая стратегия, заявил главный санврач Виктор Ляшко

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