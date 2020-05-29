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Коронавирус. Еще в трех областях смягчат карантин - карта

Коронавирус. Еще в трех областях смягчат карантин - карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
29.05.2020, 13:54

По данным Минздрава, четыре области остаются с ограничениями

В Луганской, Волынской и Закарпатской областях ослабят карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Пока Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области остаются с ограничениями.

Всего в Луганской области заболели 46 человек, Волынской - 863, Закарпатской - 1147.

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Данные Минздрава по областям на 29 мая

С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - более 2500.

Более 1000 пациентов зарегистрировано в семи областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Харьковской.

  • На утро 29 мая в мире зафиксировали 5 900 907 инфицированных коронавирусом и 361 304 умерших от него, 2 577 250 человек выздоровели.
  • В случае второй волны коронавируса в Украине будет применяться не карантин, а другая стратегия, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
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