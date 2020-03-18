Коронавирус. Жителя Киевской области и его близких изолировали - ОГА

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Житель Киевской области, у которого вчера диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19), находится в самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации в Facebook.

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Над ними установлен медико-санитарный надзор, его близкие также находятся на самоизоляции.

"По возвращению из-за границы мужчине стало плохо, он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе КГГА сегодня не стали уточнять LIGA.net, из какого города мужчина и подробности о его состоянии здоровья.

В ночь на 17 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с распространением инфекции.

16 марта в Украине были зафиксированы семь новых случаев заболевания COVID-19 , всего 14.

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