Коронавирус. Жителя Киевской области и его близких изолировали - ОГА

Житель Киевской области, у которого вчера диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19), находится в самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации в Facebook.
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Над ними установлен медико-санитарный надзор, его близкие также находятся на самоизоляции.
"По возвращению из-за границы мужчине стало плохо, он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе КГГА сегодня не стали уточнять LIGA.net, из какого города мужчина и подробности о его состоянии здоровья.
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