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Коронавирус. Луганская область ослабит карантин с 25 мая

Коронавирус. Луганская область ослабит карантин с 25 мая - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
23.05.2020, 22:45

В Луганской области будут возобновлены пассажирские перевозки и откроются детские сады

Луганская область ослабляет карантин с 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

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Решение об ослаблении карантина было принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что в области наименьший уровень заболеваемости CVOID-19 в Украине, а больницы на 100% обеспечены необходимым для реагирования на возможные вспышки коронавируса.

С 25 мая будет возобновлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и в другие страны, откроются детские сады, будут разрешены спортивные мероприятия до 50 человек без зрителей и религиозные мероприятия с некоторыми ограничениями.

С 1 июня планируется возобновить межобластные перевозки по железной дороге и автомобильным транспортом, но сохранятся ограничения на поездки в регионы, в которых карантин не ослаблен.

  • С начала эпидемии коронавируса в Луганской области зафиксировано 43 случая COVID-19.
  • Небольше число заболевших коронавирусом в области объясняют низкой плотностью населения.
  • Сегодня в Киеве ослабили карантин. 25 мая обещают открыть метро.
  • На совещании у президента Зеленского были названы шесть областей, которые еще не готовы к смягчению карантина.

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Денис Юдин
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