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Коронавирус. В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших

Коронавирус. В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших - Фото
Иллюстративное фото: Laurent Gillieron/EPA
21.05.2020, 09:50

Всего за 70 дней карантина в регионе провели 894 ПЦР-тестирований, выявили 42 заболевших - самый низкий показатель среди регионов Украины

Наименьшее число заболевших коронавирусом в Луганской области объясняется маленькой плотностью населения. Об этом заявил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, сообщают Новости Донбасса.

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"Мы и не прогнозировали высокой численности заболевших... У нас по всей области вернулось накануне из заграницы 220 человек, они пребывали на самоизоляции под жестким контролем полиции и медиков. Стоит учитывать, что Луганщина нынче - аграрный регион, здесь много сел, а там нет большого скопления людей", - отметил Жданов.

По его словам, медработников, которые лечат больных коронавируса, тестируют каждые пять дней. Таких всего 253 человека. Заболевших среди них нет.

Всего за 70 дней карантина было проведено 894 исследования на коронавирус методом ПЦР.

Жданов уточнил, что в первую очередь проверяют тех, кто болен на пневмонию. По его словам, также могут проверить всех, у кого есть нетипичные протекание гриппа.

В Луганской области почти две недели не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19, всего заболели 42 человека, из них 23 уже излечились и вернулись домой. Больше всего больных в Лисичанске, Рубежном и Новопскове.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.
  • 15 мая глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявлял, что в регионе уже неделю не фиксируют новых случаев заболевания COVID-19, поскольку в области своевременно ввели жесткие карантинные ограничения.

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Арина Толина
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луганская область коронавирус владимир жданов
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