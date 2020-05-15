В Луганской области пояснили, почему у них уже неделю нет новых больных COVID-19

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

В Луганской области уже неделю не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку в области своевременно ввели жесткие карантинные ограничения. Такое мнение выразил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.

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По его словам, эпидемиологическая ситуация в области контролируемая: "Уже более недели у нас люди только выздоравливают".

Гайдай считает, что это является результатом того, что "миграция населения вначале эпидемии была, в основном, внутренняя, а карантинные меры очень жесткими".

При этом он уточнил, что в Луганской ОГА ожидают второй волны заболевания.

7 мая 2020-го опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина с 12 мая: кому разрешили работать опубликовано

13 мая правительство разрешило украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции.

Вчера в Минздраве рассказали , какие ограничения планируют снять с 22 мая.

Сегодня сообщалось, что в Сумской, Полтавской, Николаевской и Луганской областях нет новых случаев заболевания коронавирусом.

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