Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Луганской области пояснили, почему у них уже неделю нет новых больных COVID-19

В Луганской области пояснили, почему у них уже неделю нет новых больных COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
15.05.2020, 13:30

В Луганской области уже неделю не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом. В ОГА объяснили этот феномен

В Луганской области уже неделю не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку в области своевременно ввели жесткие карантинные ограничения. Такое мнение выразил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, эпидемиологическая ситуация в области контролируемая: "Уже более недели у нас люди только выздоравливают". 

Гайдай считает, что это является результатом того, что "миграция населения вначале эпидемии была, в основном, внутренняя, а карантинные меры очень жесткими". 

При этом он уточнил, что в Луганской ОГА ожидают второй волны заболевания.

  • 7 мая 2020-го опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина с 12 мая: кому разрешили работать.
  • 13 мая правительство разрешило украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции.
  • Вчера в Минздраве рассказали, какие ограничения планируют снять с 22 мая.
  • Сегодня сообщалось, что в Сумской, Полтавской, Николаевской и Луганской областях нет новых случаев заболевания коронавирусом.

Читайте также: Скандал с ПЦР-тестами: почему в Украине не будет пика заболеваемости на COVID-19

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
луганская область Сергей Гайдай коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 