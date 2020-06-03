Коронавирус. Мэр Львова объяснил рекордное число новых больных COVID-19 за сутки

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Рекордное число новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 во Львовской области может быть следствием увеличения тестирования и нарушений карантина. Об этом написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, за прошедшие сутки сделали 500 ПЦР-тестов, 96 из них оказались позитивными.

"Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и набольшее количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы", - написал чиновник.

Смотрите также: Коронавирус. В Украине выросла заболеваемость: почти 500 новых больных за сутки

Также на установление антирекорда повлияла и вспышка коронавируса в местном футбольном клубе "Карпаты", отмечает Садовый.

"Ну и в целом, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", - написал он.

28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

С 1 июня стартовал новый этап ослабления карантина - что разрешат открыть.

футбольном клубе "Карпаты" Львов COVID-19 выявили почти у половины членов клуба. Вчера в

Читайте также: Коронавирус. В четырех областях Украины - по одному заболевшему за сутки: карта