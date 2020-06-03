Коронавирус. В четырех областях Украины - по одному заболевшему за сутки: карта

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса выявили в Киеве, Львовской и Ровенской областях. По одному новому случаю зафиксировано в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Сумской областях, сообщает Центр общественного здоровья.
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Более 3000 заболевших COVID-19 выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - в восьми областях: Ровенской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой.
Во Львовской области - максимальное число новых заболевших за сутки с начала эпидемии, 96.
Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Черновицкая - 3442 заболевших (32 за сутки);
Киев - 3133 (62);
Ровенская - 1873 (50);
Львовская - 1830 (96);
Киевская - 1652 (29);
Ивано-Франковская - 1465 (23);
Закарпатская - 1236 (20);
Тернопольская - 1200 (20);
Харьковская - 1131 (26);
Винницкая - 1050 (21);
Волынская - 959 (17);
Днепропетровская - 950 (7);
Одесская - 912 (16);
Житомирская - 780 (4);
Кировоградская - 523 (7);
Хмельницкая - 469 (11);
Запорожская - 463 (13);
Черкасская - 416 (5);
Николаевская - 295 (1);
Полтавская - 272 (1);
Черниговская - 203 (15);
Херсонская - 179 (1);
Сумская - 174 (1);
Донецкая - 166 (2);
Луганская - 49 (2).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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