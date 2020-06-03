Коронавирус. В четырех областях Украины - по одному заболевшему за сутки: карта

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса выявили в Киеве, Львовской и Ровенской областях. По одному новому случаю зафиксировано в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Сумской областях, сообщает Центр общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более 3000 заболевших COVID-19 выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - в восьми областях: Ровенской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой.

Во Львовской области - максимальное число новых заболевших за сутки с начала эпидемии, 96.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Черновицкая - 3442 заболевших (32 за сутки);

Киев - 3133 (62);

Ровенская - 1873 (50);

Львовская - 1830 (96);

Киевская - 1652 (29);

Ивано-Франковская - 1465 (23);

Закарпатская - 1236 (20);

Тернопольская - 1200 (20);

Харьковская - 1131 (26);

Винницкая - 1050 (21);

Волынская - 959 (17);

Днепропетровская - 950 (7);

Одесская - 912 (16);

Житомирская - 780 (4);

Кировоградская - 523 (7);

Хмельницкая - 469 (11);

Запорожская - 463 (13);

Черкасская - 416 (5);

Николаевская - 295 (1);

Полтавская - 272 (1);

Черниговская - 203 (15);

Херсонская - 179 (1);

Сумская - 174 (1);

Донецкая - 166 (2);

Луганская - 49 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

На утро 3 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 485 571 человек, 382 412 умерли, 3 023 638 выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE