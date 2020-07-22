Коронавирус. На Закарпатье ослабили карантин: что разрешили

Пока детсады открывать в регионе не будут

В Закарпатской области ослабили карантинные ограничения, разрешили работать бассейнам, СПА-центрам, а также движение общественного транспорта на выходных. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

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Пока детсады остаются закрытыми в регионе.

"Знаю о недовольстве закарпатцев из-за запрета работы дошкольных учебных заведений. У самого пять детей и, поверьте, я прекрасно понимаю, какой груз лег на плечи родителей. Все последующие дни мы будем консультироваться с соответствующими службами по этому вопросу, однако на сегодня эпидемиологи категорически против открытия детских садов", - отметил глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров.

По данным на 22 июля, в Закарпатской области 4578 заболевших, всего за сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 829 человек.

Карантинные меры в Украине продлят после 31 июля как минимум на месяц.

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Арина Толина

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