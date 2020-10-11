Коронавирус. В Сумах усилят карантин: все школы будут работать дистанционно
11.10.2020, 18:49
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Вопрос о работе в Сумах кафе, кинотеатров и спортзалов решат завтра, 12 октября
В Сумах усилен карантин, поскольку город попал в красную зону по ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.
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В городе с 13 октября будет ограничена посадка пассажиров в общественный транспорт, школы перейдут на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в дежурном режиме.
В понедельник, 12 октября, исполком горсовета Сум решит вопрос об ограничении работы кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, спортзалов и других заведений сферы услуг.
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