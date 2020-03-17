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Коронавирус. В аптеках Луганска нет медмасок, бинтов, транспорт и школы работают

Коронавирус. В аптеках Луганска нет медмасок, бинтов, транспорт и школы работают - Фото
Луганск, март 2020 года (фото - LIGA.net)
17.03.2020, 13:09

Местные жители в оккупации рассказали о ситуации в городе в связи в распространением коронавируса (COVID-19) в Украине

Жители временно оккупированного Луганска из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) раскупили медицинские маски, антисептики и бинты. Об этом сегодня LIGA.net сообщили несколько собеседников в городе.

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"В аптеках нет масок антисептиков. Хлоргексидина (им можно полоскать горло, нос) тоже нет. Даже бинтов широких, которые используют, чтобы пошить маску нет", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Она  уточнила, что спирт в аптеках пока есть, его цена составляет 24-40 рублей (около 8-10 грн), маски ранее можно было купить за 2-6 рублей.

"Маски были десять дней назад, но сейчас они исчезли совсем, их нет нигде. Хотя в городе есть завод, который эти маски делает", - добавила луганчанка.

Общественный транспорт, вузы, школы и детсады работают в обычном режиме. "На рынках раскупают крупы по 10 кг в одни руки, мяса вообще нет, все утром уже разобрали", - уточнил другой собеседник.

По информации LIGA.net, тест-системы российского производства на коронавирус якобы есть в санэпидстанции, но их количество неизвестно. 

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Арина Толина
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Луганск антисептики коронавирус COVID-19 медмаски бинты
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