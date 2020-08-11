Коронавирус. В Черновицкой области начинается вторая волна - ОГА

В Черновицкой облгосадминистрации говорят, что "ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты"

В Черновицкой области начинается вторая волна распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

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"Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции", - говорилось во время онлайн-совещания с главными врачами больниц.

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак отметила, что "ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты".

"Главная наша цель - сделать так, чтобы уровень заболеваемости не рос, а стабилизировался", - уточнила Гусак.

Основная задача, которая стоит перед госпитальными базами, - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн грн неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.

"Есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривни на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - подчеркнула Гусак.

За минувшие сутки в Черновицкой области заразились коронавирусом 90 человек, всего с начала эпидемии - 6867.

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Арина Толина

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