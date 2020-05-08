Коронавирус. В Днепровском апелляционном суде произошла вспышка COVID-19

В Днепровском апелляционном суде зафиксирована вспышка коронавируса – COVID-19 диагностирован у четырех работников. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Отмечается, что председатель суда Наталья Деркач направила срочное обращение в департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие COVID-19.
В пресс-службе сообщили, что с начала карантина в учреждении были приняты организационные меры по сокращению посещения гражданами, установлен особый режим работы, но суд продолжает работать в штатном режиме.
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