Коронавирус. В Днепровском апелляционном суде произошла вспышка COVID-19

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Днепровском апелляционном суде зафиксирована вспышка коронавируса – COVID-19 диагностирован у четырех работников. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что председатель суда Наталья Деркач направила срочное обращение в департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие COVID-19.

В пресс-службе сообщили, что с начала карантина в учреждении были приняты организационные меры по сокращению посещения гражданами, установлен особый режим работы, но суд продолжает работать в штатном режиме.

Вчера у одного из сотрудников Днепропетровской ОГА лабораторно подтвержден COVID-19 , результатов теста на коронавирус ожидают еще 50 работников.

Читайте также: Против директора дома престарелых открыли дело из-за смертей от COVID-19