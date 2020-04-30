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Коронавирус. В изготовленной в Украине капсуле впервые перевезли больного: фото

Коронавирус. В изготовленной в Украине капсуле впервые перевезли больного: фото - Фото
Транспортировка больного коронавирусом (фото - facebook.com/Dmytro.Lunin)
30.04.2020, 12:27

По данным ОГА, кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных получила все разрешительные документы на серийное производство

Впервые применили на практике герметичную капсулу украинского производства для транспортировки больного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Полтавской облгсоадминистрации Дмитрий Лунин.

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"Кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных не только получила все разрешительные документы на серийное производство, но и была применена на практике. Сегодня впервые в нашем транспортном изоляторе перевозили больного COVID-19, полтавчанина с ургентной больницы в инфекционную", - отметил Лунин.

В Украине впервые применили изготовленную капсулу для перевозки больных COVID-19

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

В изготовленной в Украине перевезли больного COVID-19

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

По данным на утро 30 апреля, в Полтавской области заразились коронавирусом 203 человека. 

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  • На 09:00 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев заражения коронавирусом, 261 пациент умер, выздоровели 1238 человек.

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Арина Толина
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фото капсула коронавирус COVID-19 Дмитрий Лунин
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