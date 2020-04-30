Коронавирус. В изготовленной в Украине капсуле впервые перевезли больного: фото

Впервые применили на практике герметичную капсулу украинского производства для транспортировки больного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Полтавской облгсоадминистрации Дмитрий Лунин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных не только получила все разрешительные документы на серийное производство, но и была применена на практике. Сегодня впервые в нашем транспортном изоляторе перевозили больного COVID-19, полтавчанина с ургентной больницы в инфекционную", - отметил Лунин.
Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin
Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin
По данным на утро 30 апреля, в Полтавской области заразились коронавирусом 203 человека.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Читайте также: Гонка наций. Вакцину от COVID-19 уже сделали и тестируют. Кто и когда сможет ее получить