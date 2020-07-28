Коронавирус. В Житомире смягчают карантин: что изменится

За минувшие сутки в Житомирской области коронавирусом заболел 21 человек

В Житомире отменяют спецпропуска для проезда в общественном транспорте с 1 августа. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

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"С 1 августа отменяем спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Действовала такая система с апреля. Тогда, в условиях жесткого карантина их ввели, чтобы жители, которым необходимо добраться работы, могли это сделать", - отметил Сухомлин.

По его словам, оплата транспортной карточкой будет без изменений - 6 грн в маршрутке и 4 грн в электротранспорте.

Что касается наличной оплаты, то тариф изменится: 8 грн - в маршрутках, 5 грн - в троллейбусах.

"О работе детских развлекательных центров - постараемся помочь их открытию. Рассмотрим этот вопрос на заседании исполком", - добавил мэр.

По данным на 28 июля, в Житомирской области выявили 1744 заболевших (21 - за последние сутки).

абота детских лагерей с 1 августа будет разрешена в областях, которые попадают в зеленую и желтую зоны по ситуации с эпидемией коронавируса. 28 июля сообщалось , что р

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусом.

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Арина Толина

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