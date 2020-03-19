Коронавирус. В Луцке прекратил работу весь общественный транспорт

Сегодня в Луцке остановили весь общественный транспорт в рамках противодействия распространению нового коронавируса. Вчера такое решение принял исполнительный комитет мэрии города, сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.
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Это решение будет действовать предварительно до 3 апреля.
"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - заявил и.о. городского главы Григорий Пустовит.
Местные власти заявляют, что будет организована развозка медработников и сотрудников критически важных объектов за счет бюджета.
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