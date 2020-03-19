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Коронавирус. В Луцке прекратил работу весь общественный транспорт

Коронавирус. В Луцке прекратил работу весь общественный транспорт - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
19.03.2020, 15:10

В Луцке приняли решение временно прекратить работу всего общественного транспорта, чтобы уберечься от эпидемии коронавируса

Сегодня в Луцке остановили весь общественный транспорт в рамках противодействия распространению нового коронавируса. Вчера такое решение принял исполнительный комитет мэрии города, сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.

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Это решение будет действовать предварительно до 3 апреля.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - заявил и.о. городского главы Григорий Пустовит. 

Местные власти заявляют, что будет организована развозка медработников и сотрудников критически важных объектов за счет бюджета. 

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Владислав Сердюк
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