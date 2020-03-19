Коронавирус. В Луцке прекратил работу весь общественный транспорт

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Сегодня в Луцке остановили весь общественный транспорт в рамках противодействия распространению нового коронавируса. Вчера такое решение принял исполнительный комитет мэрии города, сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это решение будет действовать предварительно до 3 апреля.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - заявил и.о. городского главы Григорий Пустовит.

Местные власти заявляют, что будет организована развозка медработников и сотрудников критически важных объектов за счет бюджета.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Позавчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет