Коронавирус. В Одесской области - вспышка на подстанции скорой помощи и депо

Очередь у супермаркета в Подольске (Фото: dumskaya.net)

В Подольске Одесской области у 55 жителей, у которых ранее лабораторно подтвердили диагноз COVID-19, 15 – сотрудники скорой помощи: пять водителей, восемь фельдшеров, две санитарки. Об этом сообщает Думская.

Одного госпитализировали с пневмонией, остальные лечатся дома, под присмотром семейных врачей.

В облгосадминистрации подтвердили 11 случаев в подольской скорой: семь фельдшеров и четыре водителя.

В местном локомотивном депо выявили один случай инфекции, 3 мая диагноз подтвердили еще у четырех железнодорожников.

Всего в городе зафиксированы 178 случаев COVID-19, 59 из них (33%) - у медработников.

21 апреля в Подольске ужесточили коронавирусный карантин.

23 апреля на въездах и выездах из Подольска в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 установили восемь карантинных блокпостов.

3 мая сообщалось, что в Одесской области - больше всего случаев заражения COVID-19, за прошедшие сутки зафиксировали 80 новых случаев.

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