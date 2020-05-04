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Коронавирус. В Одесской области - вспышка на подстанции скорой помощи и депо

Коронавирус. В Одесской области - вспышка на подстанции скорой помощи и депо - Фото
Очередь у супермаркета в Подольске (Фото: dumskaya.net)
04.05.2020, 09:12

В Подольске зафиксированы 178 случаев COVID-19, из них заболели 59 медиков

В Подольске Одесской области у 55 жителей, у которых ранее лабораторно подтвердили диагноз COVID-19, 15 – сотрудники скорой помощи: пять водителей, восемь фельдшеров, две санитарки. Об этом сообщает Думская.

Одного госпитализировали с пневмонией, остальные лечатся дома, под присмотром семейных врачей.  

В облгосадминистрации подтвердили 11 случаев в подольской скорой: семь фельдшеров и четыре водителя.

В местном локомотивном депо выявили один случай инфекции, 3 мая диагноз подтвердили еще у четырех железнодорожников.

Всего в городе зафиксированы 178 случаев COVID-19, 59 из них (33%) -  у медработников.

  • 21 апреля в Подольске ужесточили коронавирусный карантин.
  • 23 апреля на въездах и выездах из Подольска в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 установили восемь карантинных блокпостов.
  • 3 мая сообщалось, что в Одесской области - больше всего случаев заражения COVID-19, за прошедшие сутки зафиксировали 80 новых случаев.

Читайте также: Вспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортаж

Арина Толина
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