Коронавирус. В Одесской области - вспышка на подстанции скорой помощи и депо

В Подольске Одесской области у 55 жителей, у которых ранее лабораторно подтвердили диагноз COVID-19, 15 – сотрудники скорой помощи: пять водителей, восемь фельдшеров, две санитарки. Об этом сообщает Думская.
Одного госпитализировали с пневмонией, остальные лечатся дома, под присмотром семейных врачей.
В облгосадминистрации подтвердили 11 случаев в подольской скорой: семь фельдшеров и четыре водителя.
В местном локомотивном депо выявили один случай инфекции, 3 мая диагноз подтвердили еще у четырех железнодорожников.
Всего в городе зафиксированы 178 случаев COVID-19, 59 из них (33%) - у медработников.
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