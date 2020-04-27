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27.04.2020, 10:34

Вспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортаж

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Вспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортаж
Вспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортаж
Вспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортажВспышка коронавируса в Подольске: что происходит в городе - фоторепортаж

Местные жители стараются соблюдать дистанцию, некоторые носят медмаски

В Подольске, который закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, наблюдаются длинные очереди в продуктовые магазины. Об этом сообщает Думская.

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"Центральный рынок закрыт с 19 апреля (умерший от коронавируса семейный врач – муж директора). В результате горожане выстраиваются в длиннющие очереди перед продуктовыми магазинами. В основном там стоят люди как раз из группы риска – пенсионеры", - отмечается в сообщении.

Местные жители стараются соблюдать дистанцию, некоторые носят медмаски. Передвигаться по городу можно только пешком или на личном авто. Тариф на такси вырос вдвое - с 35 грн до 70 (в Подольске фиксированные цены на извоз).  

В пятницу, 23 апреля, 32 медика районной больницы, у которых на следующий день выявили коронавирус, принимали пациентов. Сейчас же все они на самоизоляции. Рассматривается вопрос о закрытии медучреждения на карантин, как это ранее сделали с городской клиникой. Всех новых больных теперь отправляют в Балту, тяжелых - в Одессу.

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Глава Одесской облгсосадминистрации Максим Куцый сообщил, что в Подольск срочно выехали "эксперты медицины катастроф".

Жителям из города выезжать запретили. Въехать могут только работники предприятий критической инфраструктуры, у которых есть спецпропуска. В экстренных случаях пропуск будут давать и на выезд.

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На одного посетителя магазина, аптеки или заправки в Подольске должно приходиться 20 квадратных метров торговой площади (раньше было десять). То же касается и банков, а вот ломбарды и вовсе закрыли. Как и рестораны, работавшие в режиме доставки.

Городскую больницу, где произошла первая вспышка, круглосуточно охраняет 17 нацгвардейцев.

По данным на утро 28 апреля, в Одесской области всего зафиксированы 240 случаев заражения COVID-19.

  • 21 апреля в Подольске ужесточили коронавирусный карантин.
  • 23 апреля на въездах и выездах из Подольска в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 установили восемь карантинных блокпостов. 

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Теги: фото, вспышка, магазины, карантин, коронавирус, COVID-19, подольск
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