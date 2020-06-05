Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В одной из областей зафиксирован антирекорд новых случаев за сутки

Коронавирус. В одной из областей зафиксирован антирекорд новых случаев за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
05.06.2020, 11:01

По данным Донецкой облгосадминистрации, всего выздоровели с начала эпидемии в регионе 112 человек

В Донецкой области 4 июня был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, заболел 21 человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в Мариуполе инфицирован 59-летний мужчина, медик, предварительно у него была диагностирована пневмония,  а в Курахово - 41-летняя женщина.

Нажмите для увеличения

Карта по области

Карта по области (фото - facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

В Славянске - 16 мужчин и три женщины. Все случаи, кроме 41-летней женщины, связаны с одним из славянских предприятий.

Увеличилось количество выздоровевших до 112 человек.

  • 5 июня сообщалось, что за прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Ровенской областях. В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых заболевших нет.
  • На утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Донецкая область Павел Кириленко антирекорд коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 