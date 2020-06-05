Коронавирус. В одной из областей зафиксирован антирекорд новых случаев за сутки

В Донецкой области 4 июня был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, заболел 21 человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
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По его словам, в Мариуполе инфицирован 59-летний мужчина, медик, предварительно у него была диагностирована пневмония, а в Курахово - 41-летняя женщина.
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Карта по области (фото - facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
В Славянске - 16 мужчин и три женщины. Все случаи, кроме 41-летней женщины, связаны с одним из славянских предприятий.
Увеличилось количество выздоровевших до 112 человек.
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