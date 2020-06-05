Коронавирус. В трех областях Украины нет новых заболевших - карта эпидемии

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Ровенской областях. В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых заболевших нет, сообщает Центр общественного здоровья.

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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - уже в девяти областях: Ровенской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой и Волынской.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Черновицкая - 3519 заболевших (38 за сутки);

Киев - 3292 (82);

Львовская - 1988 (73);

Ровенская - 1962 (57);

Киевская - 1711 (38);

Ивано-Франковская - 1507 (16);

Закарпатская - 1280 (23);

Тернопольская - 1233 (13);

Харьковская - 1196 (30);

Винницкая - 1093 (16);

Волынская - 1008 (22);

Одесская - 969 (37);

Днепропетровская - 960 (3);

Житомирская - 855 (22);

Кировоградская - 538 (12);

Хмельницкая - 501 (4);

Запорожская - 477 (8);

Черкасская - 432 (3);

Николаевская - 307 (12);

Полтавская - 272 (0);

Черниговская - 250 (12);

Донецкая - 195 (21);

Сумская - 188 (11);

Херсонская - 179 (0);

Луганская - 51 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

3 июня ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

отметила, что На утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.

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