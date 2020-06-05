Коронавирус. В трех областях Украины нет новых заболевших - карта эпидемии

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Ровенской областях. В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых заболевших нет, сообщает Центр общественного здоровья.
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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - уже в девяти областях: Ровенской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой и Волынской.
Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Черновицкая - 3519 заболевших (38 за сутки);
Киев - 3292 (82);
Львовская - 1988 (73);
Ровенская - 1962 (57);
Киевская - 1711 (38);
Ивано-Франковская - 1507 (16);
Закарпатская - 1280 (23);
Тернопольская - 1233 (13);
Харьковская - 1196 (30);
Винницкая - 1093 (16);
Волынская - 1008 (22);
Одесская - 969 (37);
Днепропетровская - 960 (3);
Житомирская - 855 (22);
Кировоградская - 538 (12);
Хмельницкая - 501 (4);
Запорожская - 477 (8);
Черкасская - 432 (3);
Николаевская - 307 (12);
Полтавская - 272 (0);
Черниговская - 250 (12);
Донецкая - 195 (21);
Сумская - 188 (11);
Херсонская - 179 (0);
Луганская - 51 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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